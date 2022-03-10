Vali Işık: “Her zaman sporcularımızın yanındayız”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kütahya’da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonasında elde ettiği başarılardan dolayı işitme engelli sporcu Makbule Çataltaş’ı makamında kabul etti.

Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu ile birlikte Ayrancı Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Polat Kılınç, antrenör Mehmet Sait İlban ve şampiyon sporcu Makbule Çataltaş’ın katıldığı ziyarette ilçe kaymakamı Eroğlu, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 25-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası hakkında bilgiler verdi.

Ayrancı Belediye Spor Kulübü adına yarışan ve şampiyonada çift bayanlar kategorisinde altın madalya, tek bayanlar kategorisinde ise gümüş madalya kazanarak ilimizi gururlandıran Makbule Çataltaş’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman’ın sportif anlamda da hedeflediği noktaya ulaşabilmesi ve tüm dallarda başarılı olabilmesi için il özel idaresi olarak her zaman sporcularımızın yanındayız. Sporcularımızın ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası alanlarda başarıyla temsil edebilmeleri için gereken desteğin vermeye bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Vali Işık, konuşmasının sonunda 28-31 Mart 2022 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan okullar arası Badminton Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan genç şampiyona başarılar diledi.