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Vali Işık: “Hedefimiz risk haritasında mavi kategoride yer almak”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hedeflerinin, risk değerlendirme haritasında en düşük risk grubunda yer almak olduğunu söyledi.

KARAMAN 04.03.2021, 12:13
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Vali Işık: “Hedefimiz risk haritasında mavi kategoride yer almak”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hedeflerinin, risk değerlendirme haritasında en düşük risk grubunda yer almak olduğunu söyledi.

Korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak valilik binasında oda başkanlarıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Işık, Sağlık Bakanlığı tarafından yüz bin nüfusa düşen vaka sayısı üzerinden illerin dört kategoriye ayrıldığını belirterek, Karaman’ın son iki hafta boyunca kırmızı bölgede yani çok yüksek riskli bölgede bulunduğunu söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kurum personellerinin yanı sıra oda başkanlarının ve sağlık müdürlüğünün özverili çalışmaları sayesinde Karaman’ın kırmızı olan konumunu turuncuya düşürdüklerini ifade eden Işık, “İnşallah bundan sonra daha da düşüreceğiz. Tabii bunun bizim için sevindirici bir yönü de esnafımızın uzun zamandır kapatmış olduğu iş yerlerini yeniden açması söz konusu olacak. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Kırmızı olanların dışında diğer üç ilde nasıl açılıyorsa bizim ilimizde de o şekilde açılabilecek. Tabi bunun süreğen olması ve devamlılık arz etmesi gerekir. Biz bunu çok sıkı tedbirlerle götürmeliyiz ki yarın yine kapatmak zorunda kalmayalım. Onun için sizlerle bir araya gelerek bu toplantıyı yapmak istedik. Bu konuda sağlık müdürlüğümüz sizi bilgilendirecek. Hem de sizleri dinleyerek bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bu, mücadelenin başarılı olması açısından çok önemli. Bu süreçte iller kendi aralarında yarışmaya girdi adeta ve kendileri alacakları kararlarla bu süreci yönetecek. Biz tepeden inme kararlar almayacağız. Sizlerle yüz yüze sık sık toplanarak neler yapabiliriz, ne gibi tedbirler alabiliriz, bu işi hem nasıl bitirebiliriz, hem de esnafımız nasıl işlerine devam edebilir. Bunun çalışmaları içindeyiz” dedi.

Vali Işık, virüsü yenmenin en pratik yolunun sokak ve caddelerdeki sosyal hareketliliği en aza indirmek olduğunu belirterek HES kodu uygulamasının belirlenen alanlarda ve iş yerlerinde titizlikle uygulanmaya devam etmesinin virüs ile mücadele de önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Halkın da katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek Karaman’ın normalleşme sürecine daha çabuk girmesi, sonrasında sosyal ve gündelik hayatın normale dönebilmesinin yolunun alınacak tedbirlere titizlikle riayet edilmesi ile mümkün olabileceğini de ifade eden Vali Işık, "Covid ile mücadelede özellikle maske, mesafe kuralı, temizlik ve kalabalık ortamlardan uzak durarak Sağlık Bakanlığının yayınladığı haritada şu an turuncu olan ilimizin durumunu mavi konumuna getirebiliriz” dedi.

Vali Işık, normalleşme sürecine yönelik gerçekleştirilen bu toplantı ile birlikte belirlenen saatler aralığında hizmet vermeye başlayacak esnaflara da hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunarak, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın konuşmasının ardından söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ise Covid-19 normalleşme sürecine ilişkin olarak katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, İl Yazı İşleri Müdürü Metin Görcü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Uysal ve diğer oda başkanları katıldı.
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