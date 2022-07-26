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Vali Akkoyun’dan Peçe-Kilit Operasyonunda yaralanan askere ziyaret

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan askere geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

KARAMAN 26.07.2022, 11:48
Vali Akkoyun’dan Peçe-Kilit Operasyonunda yaralanan askere ziyaret

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan askere geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Tuncay Akkoyun, 29 Haziran 2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alihan Bayrakçı’yı ziyaret etti. Mümine Hatun Mahallesi’nde gerçekleşen ziyarette Piyade Uzman Çavuş Alihan Bayrakçı ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Tuncay Akkoyun, tedavisi devam eden askerimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarete, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Oğuzhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün de katıldı.

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