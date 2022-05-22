Vali Akkoyun: "Tarihi mekanlara hak ettiği değerin verilmesi önemli"

Karaman Valiliği görevine atanan Tuncay Akkoyun, göreve başlamasının ardından Karaman’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, İl Kültür Turizm Müdürü Burhan Yemiş ile birlikte Hürrem Dayı Evi, Tartan Evi, Çeşmeli Kilise, Karaman Kalesi, Hatuniye Medresesi, Karaman Müzesi, Yunus Emre Camisi ve türbesini ziyaret ederek bilgiler aldı. Vali Akkoyun, tarihi öneme sahip mekanlarda incelemeleri sırasında eksikliğini gördüğü konularda uyarılarda bulunarak, Karaman’ın tarihine can veren, yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış ve geçmiş ile günümüz arasında köprü olmuş tarihi mekanlara hak ettiği değerin verilmesinin, tarihini ve kültürünü bilen nesillerin yetiştirilmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.