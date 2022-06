Vali Akkoyun: “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim en önemli değerlerimizdir”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim en önemli değerlerimizdir” dedi.

Karaman’da sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretleri sürdüren Vali Akkoyun, son olarak Şehit Ailelerine Yardım ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Mustafa Bayad ve beraberindeki dernek üyeleri tarafından karşılanan Vali Akkoyun, bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bayad’dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Akkoyun, şehit ailelerinin sorunlarının çözümünde valilik makamı ve kurumlarımız olarak her zaman destek olunacağını vurgulayarak, “Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim en önemli değerlerimizdir” diye konuştu.

Vali Akkoyun daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneğine geçti. Derneğin çalışmalarıyla ilgili Başkan Behiç Baş’tan bilgi alan Akkoyun, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Cennet vatanımızı, şanlı bayrağımızı ve kutsal değerlerimizi korumak ve savunmak için ülkemizin her karışında ve ülkemizin dışında, en zor koşullar altında canlarını ortaya koymaktan bir an geri durmayan gazilerimiz, milletimizin iftihar sebebidir" ifadesini kullandı.