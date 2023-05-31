Vali Akkoyun: "Karamanlılar en iyi kamu hizmetlerine layık"

Karaman’da, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanlıların en iyi kamu hizmetlerine layık olduğunu söyledi.

Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı Vali Tuncay Akkoyun’un katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, 2022 yılının kamu yatırımları hususunda çok başarılı bir yıl olduğunu belirterek, muhtarların, köylerdeki ihtiyaçların tespit edilmesi ile kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması noktasında önemine vurgu yaptı. Karaman’da köylerin alt yapısı, içme suyu ve diğer bütün yatırımların çok büyük bir gayretin ve emeğin neticesi olduğunu kaydeden Vali Akkoyun, hemşehrilerinin yaşadıkları yerlerde mutlu ve müreffeh bir hayat sürdürmeleri için çalışmayı sürdüreceklerini ve köylerde yeni kamu yatırımlarının gerçekleşmeye devam edeceğini söyledi. Konuşmasının devamında Karamanlıların en iyi kamu hizmetlerine layık olduğuna işaret eden Akkoyun, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında hız-kalite dengesine dikkat çekerek, kamu yatırımlarının hem hızlı hem de kaliteli bir şekilde gerçekleşmesinin ehemmiyetini ifade etti. Vali Tuncay Akkoyun, gelişen ve büyüyen Türkiye ile doğru orantılı olarak Karaman’ın da gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini belirtti. Toplantının hayırlı olmasını temenni eden Vali Tuncay Akkoyun, kamu yatırımlarının vatandaşlara ulaştırılmasında, İl Genel Meclisine, İl Özel İdaresine, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, muhtarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Eyyup Çayır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.