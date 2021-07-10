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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi’ne yeni hizmet binası

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

KARAMAN 10.07.2021, 15:55
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi’ne yeni hizmet binası
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Karaman Valiliği tarafından tahsis edilen Hacı Celal Mahallesi 548 Sokak’ta bulunan yeni binasına taşındı. Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle yeni hizmet binası hizmete açıldı. Düzenlenen açılış törenine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve davetliler katıldı.
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