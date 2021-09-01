’Tohumdan soframa elmanın serüveni’ projesinde ilk fidanlar toprakla buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Tohumdan Soframa Elmanın Serüveni’ isimli işbirliği protokolü ilk meyvesini verdi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın imzasıyla yürürlüğe giren protokolün ardından ortaokul öğrencileri üniversite yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Rektör Namık Ak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın yanı sıra Proje Uzmanları Doç. Dr. Mustafa Çevik, Dr. Öğretim Üyesi, Mehmet Ali Temiz, Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuzaslanoğlu ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Said Efe Dost’un katılımı ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘Tohumdan Soframa Elmanın Serüveni’ adlı proje kapsamında fidan dikimine katılan 30 öğrenci, Rektör Namık Ak ile sohbet etme imkanı buldu. Öğrencilerle tanışarak onların geleceğe dair hayallerini dinleyen Rektör Namık Ak, 50’ye yakın fidanın dikiminde öğrencilere eşlik etti. Proje kapsamında Karaman il merkezi ve merkeze bağlı köy ve beldelerdeki ortaokulların 5, 6, 7 ve 8´inci sınıfında öğrenim gören öğrenciler tohumdan fidana elma yetiştirmeye başlayarak elmanın bakımı ve hasadına kadar geçen bütün süreçleri içeren geniş çaplı etkinlikler içerisinde yer alacak.