Semerciler sokağında bulunan otopark yenilendi

Karaman Belediyesi, Semerciler Sokağında bulunan otoparkı yeniledi.

Belediye ekipleri asfalt, kaldırım, düzenleme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce pandemi dönemini fırsata çevirerek Semerciler Sokağını yenileyen belediye ekipleri şimdide daha önce ilk etabı yapılan otopark alanının ikinci etabını da tamamladı. Ekipler 4 Nolu sağlık ocağı yanında bulunan 800 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği çalışmada, kullanışsız ve görüntü kirliliği oluşturan otoparkı baştan sona yenileyerek zeminini parke taşı ile kapladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu otopark artık daha görsel ve kullanışlı hale getirildi.

Şehir genelinde gerçekleşen çalışmaların bundan sonrada hız kesmeden devam edeceği bildirildi.