banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!

Rektör Namık Ak: "Hem Yunus Emre’ye hem Türkçeye sahip çıkmalıyız"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) tarafından düzenlenen ’Karaman Uluslararası Yunus Emre Paneli’ne katıldı.

KARAMAN 30.11.2021, 13:45
Rektör Namık Ak: "Hem Yunus Emre’ye hem Türkçeye sahip çıkmalıyız"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Tanıtım Platformu (KARTAP) tarafından düzenlenen ’Karaman Uluslararası Yunus Emre Paneli’ne katıldı.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Namık Ak’ın yanı sıra KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panel Karaman tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti.

"Hem Yunus Emre’ye hem Türkçeye sahip çıkmalıyız"

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Namık Ak, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesinin ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Yunus Emre’nin yalnızca bir yıl değil, her yıl hatırlanması, anlatılması, gönüllerde yaşanması ve yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Rektör Namık Ak, "Yunus Emre, hayatımızın tamamında özümseyeceğimiz, fikirlerini benimseyeceğimiz, gönlümüzde taht kurmuş önemli bir değerimizdir. Eserlerinde onun hayatından ve dünya görüşünden izleri bulabileceğimiz Yunus Emre, bu eserlerini ustalıkla kaleme aldığı Türkçemizin sayesinde bugünlere ulaştırmış, bizlerin de bu iklimden istifade edebilmesini sağlamıştır. Hem Yunus Emre’ye hem Türkçeye sahip çıkmalıyız. Duyarlı davranmalı, öz Türkçe konuşmalı, Yunus’un iklimi ile hemhal olup onu yaşamalı ve yaşatmalıyız" diye konuştu.

Programda açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Avukat Arabulucu Ömer Karayumak’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen panele Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz, Hollanda Akademisyenler Birliği Başkanı Dr. Veyis Güngör, Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Üyesi Prof. Dr. Numan Aruç ve Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Hacı Ahmet Şimşek konuşmacı olarak katıldı.

"Yunus Emre Karaman’dadır"

Oturumda ilk olarak söz alan Prof. Dr. Alaattin Aköz, Yunus Emre’ye dair tarihsel kaynakların genel bir değerlendirmesini yaparak, "Yunus’a dair sağlam ve güvenilir kaynakların tamamı Karaman’ı gösteriyor. Yunus Emre’den söz eden sağlıklı, doğru ve güvenilir bilgi içeren asıl kaynaklar ise Osmanlı Arşiv belgeleridir. Bilimsel olarak Yunus Emre’nin nerede olduğu daha çok tartışılacak ancak ben profesör kimliğimle kesin olarak söyleyebilirim ki, Yunus Emre Karaman’dadır" dedi.

"Avrupa’da Türk kültürü ve Türk kimliğinin korunması ve yaşatılmasında Yunus Emre’nin katkısı çok fazla"

Dr. Veyis Güngör ise konuşmasında 1991-2021 arasında gerçekleştirilen Avrupa Yunus Emre etkinliklerine değinerek, "Avrupa’da Türk kültürü ve Türk kimliğinin korunması ve yaşatılmasında Yunus Emre’nin katkısı çok fazla" diye konuştu.

Avrupa’daki Türk dernek, kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinden örnekler veren Dr. Veyis Güngör, Anne Maria Schimmel’in Yunus Emre çalışmaları, Leiden Üniversitesi Yunus Emre etkinlikleri, farklı yıllarda Hollandaca yayınlanan üç ayrı Yunus Emre kitabı ve Murat Ay’ın müzik çalışması ile yapılan diğer faaliyetler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

“Yunus Emre, Türk-İslam sentezini sağlayan en önemli şahsiyetlerden birisidir”

Prof. Dr. Numan Oruç ise, "Rumeli’yi fetheden Osmanlı’nın nüfus politikasının ana damarından biri Karaman Yörükleri diğeri de Selçuklu’yu aşarak Osmanlı’yı da yücelten Karaman Türklerinin yeri ve önemidir. Rumeli’de yeni oluşan Türk kültüründe Yunus Emre’nin duygu ve düşünce dünyasının çok önemli bir yeri vardır. Yunus Emre, Türk-İslam sentezini en iyi şekilde sağlayan en önemli şahsiyetlerden birisidir." şeklinde konuştu.

Panelin son konuşmacısı Dr. Hacı Ahmet Şimşek ise Hoca Ahmet Yesevi ile Yunus Emre’nin düşünce dünyasının benzerliğinden bahsederek her iki ismin benzer şiirleri üzerinden örnekler verdi. Panel yönlendiricisi Av. Ömer Karayumak, panelle ilgili kapanış değerlendirmesi yaparak panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve hediye takdiminin ardından Yunus Emre temalı fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7