Rektör Akgül, Ermenek’te devam eden arkeolojik kazıları yerinde inceledi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ermenek’teki arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulundu.

Ermenek’in üç ayrı ören yerinde Selçuk Ecza Deposu sponsorluğunda, kazı başkanlığını Karaman Müze Müdürü Ercan Er’in, bilimsel danışmanlığını da KMÜ Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın’ın yaptığı kazı çalışmalarını yakından inceleyen Rektör Akgül’e Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Çeçen ve Yüksekokul Sekreteri Ali Dağatan da eşlik etti.

Sbide Antik Kenti ziyareti esnasında kentin doğu kesiminde yeni ortaya çıkarılan ve Roma İmparatorluk dönemine ait olduğu değerlendirilen sur kalıntılarında incelemelerde bulunan Rektör Akgül, projenin bilimsel danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın’dan ören yeri ile ilgili bilgi aldı. Aşkın, Rektör Akgül’e antik kentin tarihçesi, kalıntıları, arkeolojik potansiyeli ve yapılan kazının içeriği hakkında bilgi verdi. Rektör Akgül, Philadelphia antik kentinde ise antik kentin akropolisi ve nekropolisinde ortaya çıkarılan kalıntılar üzerine incelemelerde bulundu.

Philadelphia, Sbide ve Eirenopolis antik kentlerinde devam eden arkeolojik kazıların önemli bilimsel bulgulara yol açmasının beklendiğini ifade eden Rektör Akgül, 2020 yılı kazı çalışmaları 7 Aralık tarihinde tamamlanacak olan antik kentlerin Ermenek ve Karaman’ın kültür turizmine katkı sunacağını söyledi.

Rektör Akgül, üniversite olarak önümüzdeki süreçte Karaman’ın arkeolojik, etnografik ve tarihi değerlerinin açığa çıkarılması için il merkezi ve ilçelerde daha fazla alanda yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade ederek, "KMÜ, akademik varlığıyla ilimizdeki tüm kültürel değerlerin araştırılması, korunması ve topluma kazandırılması için tüm olanaklarını seferber edecektir" dedi.