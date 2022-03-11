Rektör Ak: "Proje ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanacak"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ), Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Elektrikli Araç Test, Tamir ve Bakım Becerilerinin Geliştirilmesi’ projesi kapanış toplantısı düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2020 Yılı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projenin kapanış toplantısına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Konya Ticaret Odası (KTO) Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Durmuş Akdoğan, üniversite personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, üniversite ve proje tanıtım videolarının izlenmesiyle devam etti.

"Proje ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanacak"

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, projenin içeriği hakkında detaylı bilgiler vererek, "Proje ile öğrencilerin teknolojik okuryazarlık seviyesinin artırılması, yeni teknolojileri kullanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve gelecekte karşılaşacakları problemleri çözme becerisine sahip olmaları amaçlandı. Proje sayesinde bu alanda eğitim gören öğrenci ve kursiyerler hem gerçek araç üzerinde hem de simülasyonla sanal ortamda eğitim alabilecekler. Karaman ve çevre illerde sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesiyle bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanacak. Geleceğin mesleklerinden olan elektrikli araç tamir bakım ve onarım alanında yetiştirilecek öğrenciler, kalifiye teknik eleman olarak elektrikli araç üretim ve satış sonrası hizmetlerinde çalışabilecekler" dedi.

“İş piyasasındaki ihtiyaçlar ‘mesleki eğitimin’ önemini giderek arttırıyor”

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise elektrikli araçlarla ilgili dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerden bahsederek, "Ülkelerin gelişmesi, kalkınması ve sanayileşmesinin temel unsurlarından birisi hiç şüphesiz bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi konusudur. Bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında dünya üzerinde yaşanan hızlı ilerleme ile birlikte sanayinin yüksek nitelikli ara insan gücüne olan ihtiyacı da aynı oranda arttı. İş piyasasındaki bu ihtiyaçlar da endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireylerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesinde büyük rol oynayan ’mesleki eğitimin’ önemini bir kat daha artırmaktadır. Bizler de kalkınma ajansları olarak, bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolunun hazırlanması diğer yandan da ekonomiye vasıflı eleman yetiştirilmesi noktasında adeta köprü vazifesi gören mesleki eğitim konusunu ülkemizin gelecek hedefleri açısından stratejik bir alan olarak görüyoruz" diye konuştu.

“İnsana yatırım, geleceğe yatırım anlayışı ile çalışıyoruz”

Daha sonra konuşan KTO Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Durmuş Akdoğan da Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi vererek, hayat boyu öğrenme ilkesi ile insana yatırım geleceğe yatırım anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Akdoğan konuşmasının devamında Teknoloji ve Eğitim Kampüsünün fiziki alt yapısı ve proje hakkında teknik bilgiler aktardı. Onurluk takdimleri ile sona eren programın ardından heyet, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek burada Elektrikli Araç Test, Tamir ve Bakım Mesleki Eğitim Laboratuvarını ziyaret etti. Laboratuvardaki simülasyon cihazını inceleyen heyet buradaki teknik altyapı ve faaliyetler hakkında yüksekokul personelinden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.