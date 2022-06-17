Öğrenciler “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde Karaman’a geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Denizli’de üniversitede okuyan 40 genç Karaman’a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Denizli’den gelen 40 üniversite öğrencisi Karaman programına başladı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 4 gün sürecek projede gençler düzenlenecek çeşitli aktivitelerin yanı sıra Karaman’ın tarihi ve kültürel güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulacak. Projenin ilk gününde şehir merkezinde yer alan tarihi ve kültürel alanları ziyaret eden gençlerin ilk durağı Yunus Emre Camii ve Gazipaşa Bedestenini oldu. Gazipaşa Bedesteni gezisinde iş yerlerini ziyaret eden gençler, esnaf ile bir süre sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından yine şehir merkezinde yer alan Aktekke Camii, Karaman Müzesi, Karaman Kalesi, Hatuniye Medresesi ve Tartan Konağını gibi tarihi mekanları ziyaret eden gençler, tarihi yapılan hakkında yetkilerden bilgi aldı. Karaman’a ilk defa geldiklerini belirten üniversite öğrencileri, Karaman’ın tarihinin heyecan verici olduğunu belirterek, "Projenin ilk günü olmasına rağmen merkezde yer alan çoğu tarihi mekanı gezip görme fırsatı bulduk. Bırakılan eserler ve tarihi doku heyecan verici. Tarihi mekanları gezerken insanın kendini o zamanlarda hissetmemesi elde değil. İyi ki Gençlik ve Spor Bakanlığımız böyle bir projeyi hayata geçirmiş ve bizlerde iyi ki o projenin içerisinde yer alarak Karaman’a gelme fırsatı bulmuşuz. 4 gün sürecek projede Karaman’ı tanımak için heyecanlıyız" diye konuştu.

Karaman’ın tarihi ve kültürel yönden çok zengin bir il olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle gençlerimizi ilimizde ağırlamaktan, misafir etmekten dolayı memnunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hayata geçirdiği ’Anadoluyuz Biz’ projesi çerçevesinde ilk olarak Denizli’den gelen 40 kişilik kız grubumuzu ilimizde ağırlamıştık. Şuanda yine Denizli’den gelen 40 kişilik erkek öğrenci grubumuzu ilimizde ağırlıyoruz. 4 gün sürecek projede gençlerimiz için dolu dolu bir program hazırladık. Düzenleyeceğimiz programla gençlerimiz hem ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı bulacak hem de gönüllük faaliyetleriyle vatandaşımızın gönlüne dokunacak” dedi.