Milli Eğitim personeline Bağımlılıkla Mücadele eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ortak çalışmasıyla bağımlılıkla mücadele konusunda duyarlılık kazandırmak amacıyla Karaman Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan personele "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi verildi.

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programı; milli eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve Yeşilay Derneğinin iş birliği ile gerçekleştirildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Emniyet KOM Şube Müdürü Şükrü Çoşkun, Yeşilay Derneği Karaman Şube Başkanı İhsan Duru, il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve müdürlük çalışanları katıldı.

Program, Yeşilay Derneği Karaman Şube Başkanı İhsan Duru’nun Yeşilay’ın çalışmalarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme konuşması ile başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın önleme çalışmalarının önemine değindiği selamlama konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Psikolog Merve Bekar, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bağımlılık türleri ile mücadele konusunda neler yapıldığını anlatan Merve Bekar, tedavi basamakları ve ihtiyaçlar istikametinde verilen eğitimlere yönelik sunum yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yeşilay’ın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı konusunda yapılan çalışmalara yönelik sunum gerçekleştiren Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Ramazan Çakıcı, okullarda yapılan her yaş grubuna yönelik önleyici çalışmaları anlattı. Program Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının bağımlılık oluşturan maddelere yönelik bilgilendirme sunumlarının ardından son buldu.

Bağımlılıkla mücadele konusunda ilki gerçekleştirilen seminerler öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitimlerle 2. dönemin başlamasıyla birlikte devam edecek.