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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Ermenek’te

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Karaman’ın Ermenek ilçesinde devam eden antik kazı çalışmaları ve müze inşaatında incelemelerde bulundu.

KARAMAN 10.07.2021, 15:33
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Ermenek’te
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Karaman’ın Ermenek ilçesinde devam eden antik kazı çalışmaları ve müze inşaatında incelemelerde bulundu.

Alpaslan, geçen yıl üç ayrı bölgede başlanan kazı çalışmalarını yerine inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Alpaslan, Ermenek merkezde yapımı bitme aşamasında olan kent müzesini de inceledi. Alparslan, gezileri esnasında Ermenek Baraj Gölünü de izledi. Alpaslan’ın gezi ve incelemelerine Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, AK Parti Ermenek İlçe Başkan Mevlüt Sarıtaş, Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı ve Kazancı Belediye Bakanı Muhittin Tüncel de eşlik etti.
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