Konfeksiyon atölyesine çevrilen okul kantininde depremzedelere kıyafet diktiler

Karaman’da Yunus Emre Ortaokulunun kantinini konfeksiyon atölyesine dönüştüren Halk Eğitim Merkezi öğreticileri ve kursiyerleri depremzedeler için kıyafetler dikti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin arından tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman’da da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı. Bu çerçevede Yunus Emre Ortaokulunda açılan dikiş-nakış kursundaki öğretici ve kursiyerler, üretim atölyesine dönüştürülen okul kantininde afetzedeler için giyim malzemesi üretmeye başladı. Usta öğretici, kursiyer ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, deprem bölgesinden Karaman’a gelen depremzedeler için eşofman, pijama, yastık kılıfı, çarşaf ile nevresim takımları dikti. Şimdiye kadar üretilen 600 adet giyim malzemesi Karaman Valiliğinin koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen depremzedelere ulaştırıldı.