KMÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı görevine başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı oldu.

Resmi Gazete’nin 11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, görevine başladı. Gavgalı’yı rektörlük binasında fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile idari personel karşıladı.

“KMÜ ve Karaman’a hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyorum”

Cübbesini giyerek görevine başlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, akademik ve idari personelle bir araya geldi. Karaman’ın tarihi, kültürü, tabiatı ve gönlü güzel insanları ile Anadolu’nun gözbebeği bir kenti olduğunu ifade eden Rektör Gavgalı, Karamanlı bir akademisyen olarak bu güzel şehre ve bu şehrin en önemli değerlerinden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine hizmet edecek olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi. Türkiye’nin en genç üniversiteleri arasında yer almasının yanında önemli bir gelenek ve tecrübeye de sahip olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bugüne kadar elde ettiği başarı çıtasını daha da yukarıya çıkarmanın gayretinde olacağını belirten Rektör Gavgalı “Bunun için gece-gündüz demeden çalışacağımızın bilinmesini isterim. Üniversitemiz, şehrin gelişimi noktasında lokomotif olma görevini önümüzdeki süreçte daha da hissettirecektir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin şehriyle bütünleşen yapısıyla her alanda Karaman’ın gelişimine ve büyümesine katkı vermesi en önemli gündem maddelerimizden biri olacaktır. Tüm kurum ve kuruluşlarla el ele vererek şehrimiz, ülkemiz ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için görevimizi en iyi şekilde yapmak için gayret göstereceğiz. Bu noktada en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacaktır” dedi.

“Tüm birimlerimizin daha iyi noktalara gelmesi için çalışacağız”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Gavgalı, konuşmasında üniversitenin tüm birimlerini ziyaret edip mevcut eksiklikleri ve talepleri dinleyeceğini belirterek, "Tıp ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültelerimiz başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimlerimizin daha iyi noktalara gelmesi için gereken çalışmaları yapacağız. Üniversitemizin öğrencilerimiz ve Karaman adına daha etkin bir kurum olması için çaba göstereceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Gavgalı, 2547 sayılı yükseköğretim kanununun üniversitelere 3 temel görev tanımlandığını hatırlatarak, "Üniversitelerin görevi; yükseköğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel araştırma faaliyetleri yapmak ve toplumu doğru, objektif ve bilimsel bilgilerle aydınlatmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ülkemizin yerli ve milli hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik plan ve projelere katkı sunmak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alacağı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olabileceği bir ortamı sağlamak, akademik çalışma, proje ve yayım faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu noktada üniversitemizin, Türkiye’de ve dünyada üst sıralarda yer almasını sağlayan, kurucu rektörümüz Prof. Dr. Süha Aydın ile sonraki dönem rektörlerimiz Prof. Dr. Sabri Gökmen’e, Prof. Dr. Mehmet Akgül’e, Prof. Dr. Namık Ak’a ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a göstermiş oldukları özverili çalışmaları ve hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Bu vazifeyi şahsıma tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevin icrasında akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin üstün destek ve duasına ihtiyacım olacaktır. Allah yardımcımız olsun. Rabbim bizleri mahcup etmesin" diye konuştu.