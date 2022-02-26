KMÜ’den üniversiteye hazırlanan gençlere rehberlik hizmeti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile üniversiteye hazırlanan gençlere rehberlik hizmeti sunulacak. Karamanlı lise son sınıf öğrencileri KMÜ’de hem üniversite havasını soluyacak hem de okumak istedikleri bölümün derslerine katılarak daha yakından tanıyacak.

Protokol KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteye giriş sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni ve öğrenim görmeyi hedefledikleri bölümleri daha yakından tanımaları için onlara bir imkan sunduklarını ifade etti.

Rektör Ak, ’’Üniversite adayı gençlerimizin gönüllü katılımlarını içeren projeye ilginin yüksek olmasını bekliyoruz. Karaman merkezdeki lise son sınıf öğrencilerimiz okumak istedikleri bölümlerdeki derslere katılarak şimdiden üniversite havasını teneffüs edecek. Bu iş birliği ile liselilere üniversitemizin kapılarını açıyor ve onlara yükseköğretim öncesi çok önemli bir rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bir başka ifadeyle Karamanlı gençlerimizi üniversite hayatına hazırlamaya ve motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz’’ dedi.