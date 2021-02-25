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KMÜ’den ‘Bir nefes, bin duygu’ projesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğinde hazırlanan ’’Bir nefes, bin duygu’’ adlı Avrupa Birliği Projesi, Erasmus+Gençlik Programı KA227 kapsamında destek almaya hak kazandı.

KARAMAN 25.02.2021, 13:28
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KMÜ’den ‘Bir nefes, bin duygu’ projesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğinde hazırlanan ’’Bir nefes, bin duygu’’ adlı Avrupa Birliği Projesi, Erasmus+Gençlik Programı KA227 kapsamında destek almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Programı KA227 Yaratıcılık İçin Ortaklıklar 2021 Başvuruları kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme sonuçları Şubat ayı içerisinde açıklandı. Gençlik Programına yapılan 50 başvurudan 9’u desteklenirken bunlardan birisi de ’’Bir nefes, bin duygu’’ adlı proje oldu. 223 bin 494 Euro bütçeli AB projesinin yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı yaparken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı proje ortağı oldu. KMÜ personeli olan Kültür Bakanlığı Sanatçısı Osman Gözel de projede araştırmacı olarak yer aldı.

“KMÜ ney atölyesinde Avrupalı gençlere ney dersi verilecek”

Proje kapsamında Avrupa’nın altı farklı ülkesinden seçilen öğrenciler, 10’ar kişilik gruplar halinde farklı tarihlerde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Evi’ndeki Sanat Atölyesinde 7 gün boyunca ney dersi alacaklar. Öğrenciler, neyin tarihçesi ve Türk-İslam kültüründe neyin önemi hakkında bilgilendirildikten sonra akustik ağaçlardan ney yapımı, ebru sanatı, ney üzerine ebru çekme ve ney üfleme konularında eğitim görecekler.

Türk geleneklerini ve kültürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan projede Avrupalı gençlere Yunus Emre de tanıtılacak. Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü olması nedeniyle 2021 yılının UNESCO tarafından Yunus Emre Yılı ilan edilmesi ve 29 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanmasının kararlaştırılmasının ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi de başta uluslararası bir sempozyum olmak üzere birçok projenin hazırlığına başladı. ’’Bir nefes, bin duygu’’ adlı Avrupa Birliği Projesinde de Yunus Emre’nin dünya görüşü ve hoşgörü anlayışının daha fazla tanınıp bilinmesini önceleyecek olan üniversite, bu kapsamda Avrupalı gençlere sunacağı Yunus Emre’yi anlatan seminer ve film gösteriminin yanı sıra broşür, kitap ve hediyelik eşyalarla Yunus’un evrensel sevgi dilini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
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