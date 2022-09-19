KMÜ’de yeni eğitim öğretim dönemi çalışmaları devam ediyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) fakülteler tarafından akademik kurul toplantıları düzenlendi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Güz Yarıyılı başlangıcı öncesinde düzenlenen akademik kurul toplantıları KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Rektör Namık Ak ilk olarak Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Rektör Ak, daha sonra sırasıyla Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarında akademisyenlerle bir araya geldi. Namık Ak, toplantılarda akademisyenlerle birlikte eğitim-öğretimin işleyişi, ders kayıtları, danışman onayları ve otomasyon işlemleri, sınavlar, bilimsel çalışmalar ile yeni dönem beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim döneminde KMÜ ailesine 5 bin yeni öğrencinin daha katılacağını hatırlatan Rektör Ak, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin ve üniversitemizin gelişimi için çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz. Yapacağınız tüm akademik çalışmaların başarısı önce size daha sonra da öğrencilerimize ve üniversitemize yansıyacaktır. Şimdiden yeni eğitim-öğretim dönemimiz hayırlı olsun" dedi.