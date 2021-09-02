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KMÜ’de yeni bir lisansüstü program daha açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde bir yeni tezsiz yüksek lisans programı daha açıldı.

KARAMAN 02.09.2021, 14:53
KMÜ’de yeni bir lisansüstü program daha açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde bir yeni tezsiz yüksek lisans programı daha açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun 25.08.2021 tarihli toplantısında alınan karar ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji (FMST)Eğitimi anabilim dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji (FMST)Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görüldü.

Rektör Prof. Dr. Namık AK yeni açılan yüksek lisans programları ile ilgili yaptığı açıklamada, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini her seviyedeki eğitim alanında geliştirilmeye çalışıldığını ifade ederek "Üniversitemizi yeni bölüm ve programların açılmasıyla hem önlisans hem lisans hem de lisansüstü düzeyde zengin eğitim altyapısına kavuşturmak istiyoruz. KMÜ ailesi olarak akademik gelişimizi her geçen gün sürdürmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni açılan yüksek lisans programlarımızın ilimiz ve ülkemiz için faydalı çalışmalara vesile olmasını diliyor, bu alanlarda yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerimizi programlarımıza davet ediyorum" dedi.

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