KMÜ’de siber güvenlik eğitimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğu tarafından ’Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi’ düzenlendi.

Karaman Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Abdullah Küçük ve Sinan Acar’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitime KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Polis Memurları Abdullah Küçük ile Sinan Acar, maddi manevi kayıplara karşı alınabilecek önlemler, sosyal medyada profil güvenliği, hesap güvenliği önlemleri, kredi kartları ve banka hesapları üzerinden yapılacak dolandırıcılıklara karşı alınacak önlemler, çift faktörlü kimlik doğrulamanın önemi ve internet sitelerindeki güvenlik zafiyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Verilen eğitim, onurluk takdiminin ardından sona erdi.