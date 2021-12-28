KMÜ’de paramedik günü kutlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı ile Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu tarafından ‘22 Aralık Dünya İlk ve Acil Yardım Teknikeri Günü’ nedeniyle program düzenlendi.

Programa, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Danışmanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Yıldız, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yılmaz, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Rektör Namık Ak’ın açış konuşması ile devam etti.

Rektör Namık Ak, salgın sürecinde insan sağlığının öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çekerek, “Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın aslında ne kadar fedakârca görev yaptıklarına yakından şahit olduk. Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan ve çoğunlukla hastane öncesi ilk ve acil bakımı gerçekleştiren ilk ve acil yardım teknikerlerimiz, insan hayatı ve sağlığı için yapmış oldukları ciddi müdahalelerle hastalarımızın veya yaralılarımızın hayatına dokunan önemli bir görevi ifa etmektedirler” dedi.

Rektör Namık Ak’ın ardından Rektör Danışmanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Yıldız selamlama konuşması yaptı. Prof. Dr. Yıldız, meslek yüksekokulu bünyesinde yapılan faaliyetleri aktararak programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, 112 Acil Çağrı Hizmetlerinin faaliyetlerini anlatan video gösterimin ardından Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, KMÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Raşit Özer ve Uzman Dr. Ali Avcı’nın seminerleri ile devam etti. Program, 112 Acil çalışanlarının karşılaştığı olayların derlendiği tiyatro gösterimi ve kısa film gösteriminin ardından müzik dinletisi ile sona erdi.