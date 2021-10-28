KMÜ’de özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde (KMÜ) güvenlik personeline yönelik eğitim verildi.

Genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve iş birliği ile koordinasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla başlatılan ’Genel Kolluk- Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi’ (KAAN) kapsamında eğitim düzenlendi. KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime KMÜ güvenlik personelinin yanı sıra Karaman’daki kamu kurum ve kuruluşlarda yer alan tüm güvenlik personeli ve yönetici güvenlik sorumluları katıldı.

Eğitim kapsamında Özel Güvenlik Hukuku ve Güvenlik Farkındalığı konusu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Adıgüzel, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ercan Ekincioğlu, AFAD Eğitimi ise Tayyar Küçükyılmaz ve Kadir Terzioğlu tarafından verilirken, KAAN projesiyle ilgili sunum da Polis Memuru Veli Soner Karaman tarafından yapıldı.

Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla iki gün boyunca devam eden eğitime 600’e yakın özel güvenlik görevlisi katıldı.