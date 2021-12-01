KMÜ’de öğretim üyesinin ‘Renklerin içinden’ kişisel resim sergisinin açılışı yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Ayar’ın ’Renklerin İçinden’ isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen sergi açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversite personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.

"Sanat, bir yaşam şeklidir"

Resim sergisi açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Ayar, "Sanat bir yaşam şeklidir, bir bakış açısıdır. Kendini sınırsızca ve özgürce ifade ediş biçimdir. Kişinin ruhunu, en derinlerdeki duygularını fırçayla, kelimelerle, kamerayla veya kendine özgü bir yolla bir kalıba bağlı kalmaksızın yansıtabildiği, özgünce ifade edebildiği bir anlatış biçimidir. Küçüklükten beri resime olan ilgim üniversite yıllarımda hayat buldu. Matematik Bölümünün yanı sıra Yapı Ressamlığı Bölümünü de tamamladım. Hayatımda matematik kadar resim sanatının da yeri ve anlamı büyüktür. Resim sanatı içindeki matematiği fark ettikçe en sevdiğim iki alanı birlikte yansıtmak bana inanılmaz bir keyif veriyor" dedi.

Yağlı boya tekniği ile hazırlanan ve 24 eserin yer aldığı sergi, 03 Aralık 2021 Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.