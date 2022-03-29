KMÜ’de Kütüphaneler Haftası kutlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, ‘Kütüphane Haftası’ dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

KMÜ’de 58’inci Kütüphane Haftası nedeniyle Merkezi Kütüphanede düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Gevher Hatun Anaokulu’nun öğretmenleri ve minik öğrencileri katıldı. Minik öğrencilerle bir araya gelen Rektör Namık Ak çocuklarla yakından ilgilenerek, "Geleceğimizin en önemli teminatı çocuklarımızla Kütüphane Haftası vesilesiyle bir araya geldik. Bilim ve teknolojinin gün geçtikçe daha da önem kazandığı günümüzde okumak ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunarak sürekli yeni bilgiler öğrenmek olmazsa olmazımızdır. Hedefimiz yarınlarımızı şekillendirecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini ve kütüphanecilik bilincini aşılamaktır" dedi.

Anaokulu öğrencilerinin KMÜ Merkezi Kütüphanesini gezdiği etkinlik hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.