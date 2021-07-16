KMÜ’de engelsiz üniversite bayrakları birimlerine teslim edildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından düzenlenen 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’nde beş bayrak almaya hak kazanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bayraklar birim yöneticilerine teslim edildi.

Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’nde KMÜ Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde turuncu bayrakla ödüllendirilirken ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik’ kategorisinde ise Kamil Özdağ Fen Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi mavi bayrak ödülüne layık bulundu. Bunların yanı sıra Mühendislik Fakültesi ’Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde turuncu bayrak adayı olmaya, Eğitim Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi de ’Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde yeşil bayrak adayı olmaya hak kazandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen bayrak teslim töreninde Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aliye Çınar, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nermin Şarlak ve Spor Bilimleri Dekan Vekili Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, bayrakları ve belgelerini Rektör Namık Ak’ın elinden aldı. Bayrak almaya hak kazanan birimleri tebrik eden Rektör Namık Ak, "KMÜ olarak, 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’nde üçü turuncu, ikisi de mavi olmak üzere toplam beş bayrak ödülü aldığımız için son derece mutluyuz. Üniversitemizin tüm birimlerinde ve yerleşkemizin her bir noktasında engelli öğrencilerimiz için erişilebilir ortamlar sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnşallah adaylık elde ettiğimiz diğer bayraklarımızı da alarak bu başarıyı sürdürmeye devam edeceğiz. Bayrak kazanan ve aday olan tüm birimlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yeni alınan bayraklarla birlikte Engelsiz Üniversiteler kapsamında yedisi turuncu, üçü mavi ve ikisi de yeşil olmak üzere toplamda 12 bayrak elde ederken ikisi yeşil, biri turuncu olmak üzere üç kategoride de adaylık hakkı elde etti.