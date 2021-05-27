KMÜ’de "Dünya Dili Türkçe’ konferansı

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) 14’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin üniversiteye konuk oldu.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, KMÜ’de ’Dünya Dili Türkçe’ konulu konferans verdi. Sergi ve konser ile başlayan 14’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları yapılan konferansa Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp H. Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ile üniversite personeli ve davetliler katıldı.

"Yunus’un tescilli vatanı, Karamanoğlu Mehmet Bey’in devleti, Türkçenin başkenti Karaman’dayız"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Namık Ak, "14’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz kutlamalar hız kesmeden devam ediyor. KMÜ hızla istenilen yere doğru ilerliyor. Kutlama programını, tüm ekip arkadaşlarım bütün donanımları ile çok kısa bir zamanda hazırladılar. Yunus’un tescilli vatanı, Karamanoğlu Mehmet Bey’in devleti, Türkçenin başkenti Karaman’dayız. Özümüz Yunus, sözümüz Türkçe" diyerek TDK Başkanı Prof. Dr. Gürsevin’e programa teşrifleri için teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, sözlerine Türkçe açısından ayrı bir yere sahip olan Karaman’da olmaktan ve KMÜ gibi güzide bir kurumun kuruluş yıl dönümü kutlamalarına davet edilmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek başladı. Başkan Gülsevin, "13. yüzyılda Oğuz Türkmenleri kendi dilleri Oğuz Türkçesi olmasına rağmen Orta Asya’da Yusuf Has Hacip’in Türkçesini kullanırken devlet dili olarak Arapça ve Farsça kullandılar. Karamanoğlu Beyliği ile yazı dili de Türkçe oldu" dedi.

Türkçenin, geniş bir coğrafyada kullanılması ve moda diller arasında yer almasından dolayı sadeleşme hareketlerinin yaşandığını belirten Başkan Gülsevin, "Tarihte devlet adamları duruma el koyarsa hemen düzelme gerçekleşir" diyerek Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün duruma el koyarken 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’dilimiz kimliğimiz’ cümlesi ile yine 2017 yılında ’dünya dili Türkçe’ demesi ve bu yıl da Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan ederek Türkçeye sahip çıktığını belirtti.

"Türk, bütün Avrasya’yı beslemiş büyük bir medeniyettir"

’Dünya dili Türkçe’ kavramı ile ’dünyada konuşulan dillerin farklı kavramlar olduğuna vurgu yapan Gülsevin, "Türkçe, Türklerin konuştuğu dildir. Hangi eki, kelimeyi alırsa alsın Türkçeye aittir. Türk ise bir millet adıdır. Millet; aralarında tarih, dil, din, kültür, ülkü birliği olan insan topluluğu ve sosyolojik birliktir. Ne kadar farklıysanız bu, o kadar büyük bir millet olduğunuzu gösterir. Nasıl bir ırmak gezdiği yerden etkilenirse Türk de gezdiği yerlerden etkilenir ve beslenir. Türk, bütün Avrasya’yı beslemiş büyük bir medeniyettir" şeklinde konuştu.

"Türkçe; konuşma, yazı, edebiyat, devlet, eğitim ve bilim dilidir"

Gülsevin, tarihte de bugün de aynı dönem içinde farklı coğrafyalarda ve kültürlerde Türk kelimesinin iki farklı şeyi kastettiğini dile getirerek, "Genel anlamda Türk; bütün Türkleri, dar anlamda ise 11. yüzyılda Karluklar, 14. yüzyılda Kıpçaklar ve bugün Oğuzları içerisine alır. Dil bilimcilere göre dünyada bugün 6 bin dil konuşulmaktadır ve bunların hepsi konuşma dilidir. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Topluluğu’na üye 193 ülke vardır. Türkçe bunlardan en üst statüde olan dillerdendir. Yani Türkçe; konuşma, yazı, edebiyat, devlet, eğitim ve bilim dilidir. Devlet dili çok üst bir statüdür ve Türkçe de bu anlamda en üst statüdedir. Çünkü Göktürkler zamanından beri, sonrasında ise 13. yüzyılda Oğuzlardan beri Türkçe devlet dili olarak kullanılmıştır. Tarih açısından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri 10’uncu sıradadır. Konuşur sayıları açısından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ise 6’ncı sıradadır. Bütün yazı dilleri ve lehçeleri ile birlikte Türk dili 250 milyon, Türkiye Türkçesi ise 95 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Sadece Oğuz grubu hesap edilirse 7’inci sırada, Türkiye Türkçesi hesap edilirse 9’uncu sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dünyada yabancı dil olarak öğrenilen diller arasında Türkçe 5’inci sıradadır"

Gülsevin, "Türk dili başka dilleri besleyerek dünyanın pek çok yöresine yayılmıştır. Türkçe unsurlar başka dillerce alınmış ve kendi dillerinin varlığına dahil edilmiştir. Yani Türkizmler ortaya çıkmıştır. Balkan dilleri Türkçeden binlerce kelime almıştır. Günlük hayatın her alanına yönelik binlerce kelime de Türkçeden Balkan dillerine geçmiştir. Dünyada yabancı dil olarak öğrenilen diller arasında Türkçe 5’inci sıradadır" diyerek sözlerini noktaladı.

Program, konferansın ardından plaket takdimi ile sona erdi.