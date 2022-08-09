KMÜ’de aşure dağıtıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Muharrem ayının 10’uncu günü nedeniyle aşure ikramı yapıldı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aşure etkinliğine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin, Genel Sekreter Vekili İbrahim Karagöz ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. KMÜ çarşıda düzenlenen program İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin’in duası ile başladı.

Duanın ardından ilk aşure ikramını yapan Rektör Namık Ak, "Muharrem ayının 10’uncu gününde başta şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Aşure Günü’nün arif, asil, aziz, necip, kahraman milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura, refaha ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Program, ikramda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.