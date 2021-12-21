KMÜ’de arkeolojik doktora programı açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni bir doktora programı daha açıldı.

KMÜ Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Arkeoloji Doktora Programı açılması kararlaştırıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni açılan Arkeoloji Doktora Programı ile birlikte, doktora eğitimi verilen program sayısı 10’a, toplam lisansüstü program sayısı da 48’e yükseldi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yeni açılan doktora programının hayırlı olmasını dileyerek, "Üniversitemize yeni bir lisansüstü program daha kazandırmış olmak sevindirici bir gelişme. KMÜ bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların yanı sıra yeni açtığımız lisansüstü programlarla da akademik altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Doktora programının üniversitemize, ilimize ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.