KMÜ’de 22 ülkeden yüzlerle öğrenci kültürlerini tanıttı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) öğrenci toplulukları tarafından ’Uluslararası Öğrenci Buluşması’ gerçekleştirildi.

Dil ve Kültür Öğrenci Topluluğu, Doğu-Batı Öğrenci Topluluğu, Gençlik Kulübü Öğrenci Topluluğu, Türkçe Öğrenci Topluluğu ve Afrikalı Öğrenci Topluluğu tarafından yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrencilerin kaynaşması için düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. KMÜ Çarşıda düzenlenen etkinlikte gençlik buluşmalarında Kırgızistan, Hindistan, Fildişi Sahilleri, Özbekistan, Kamerun ve Afganistan başta olmak üzere 22 ülkeden gelerek üniversitede öğrenim gören öğrenciler kendi ülkelerini tanıtan stantlar açtı. Öğrenciler kendi ülkelerinin yiyeceklerini, kıyafetlerini, bayraklarını ve kültürlerini diğer öğrencilere anlatarak ülkelerinin kültürünü yansıttılar. Çok sayıda öğrencinin bir araya geldiği etkinlikte farklı ülkelere ait müzik türlerinden dinletiler yapılırken öğrenciler etkinlikte doyasıya eğlendi.

’Uluslararası Öğrenci Buluşması’na katılan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, öğrencilerin hazırladığı stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.