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KMÜ yayın sıralamalarında üst sıralarda

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET AKGÜL, ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASI İNDEKSLİ YAYIN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ LİSTEDE KMÜ’NÜN ELDE ETTİĞİ BAŞARININ KMÜ AİLESİ ADINA GURUR VERİCİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

KARAMAN 22.07.2020, 11:24
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KMÜ yayın sıralamalarında üst sıralarda

Devlet üniversiteleri 2019 yılı uluslararası yayın sıralamasında, devlet üniversitelerinin uluslararası indeksli Web of Science veri tabanındaki yayın performanslarının değerlendirildiği listede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) üst sıraları zorluyor.

Üniversitelerdeki öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının yayın sayısına oranlanmasıyla oluşturulan değerlendirmede KMÜ, ‘Devlet Üniversiteleri Genel Yayın Sıralaması, İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralaması ve 2006-2008 Yılları Arasında Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralaması’ gibi üç farklı kategoride de ilk 10 içerisinde yer almayı başardı.

“KMÜ, İç Anadolu’da 2. sırada, Türkiye genelinde 10. sırada”

Web of Science veri tabanında 2019 yılında 337 uluslararası yayını bulunan KMÜ, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında 1,26; öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında ise 0,51’lik dereceleri ile İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralamasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ardından 2. sıraya yerleşti. KMÜ, elde ettiği bu derecelerle 2006-2008 Yılları Arasında Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralamasında 41 üniversite arasında 4. sırada kendine yer bulurken Devlet Üniversiteleri Genel Yayın Sıralamasının yapıldığı listede ise 108 üniversite arasında 10. sırada yer aldı.

“Bu başarının mimarı olan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitelerin uluslararası indeksli yayın performanslarının değerlendirildiği listede KMÜ’nün elde ettiği başarının KMÜ ailesi adına gurur verici olduğunu belirterek, “Bilimsel çıktılarıyla ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına olduğu kadar ülkemizin bilim kültürünün gelişimine de destek veren üniversitemiz, göstermiş olduğu bilimsel performansla önemli bir başarı elde etmiştir. Web of Science’dan alınan uluslararası yayınlar listesinde üniversitemizin elde ettiği derece, kuşkusuz öğretim elemanlarımızın üstün gayretleri sayesinde olmuştur. Bilim camiasına yaptıkları katkıdan dolayı bu başarının mimarı olan tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, uluslararası alanda gösterdikleri üst düzey başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki üniversitemiz bundan sonra da üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hem bilim camiasına hem de bölgesine ve ülkesine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

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