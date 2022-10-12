KMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, dekan ve müdürlerle bir araya geldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversitedeki akademik birimlerin yöneticileri ile bir araya geldi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile enstitü müdürleri katıldı. Üniversiteye ilişkin genel bir değerlendirme amacıyla düzenlenen toplantıda Rektör Karaman, dekan ve müdürlerden kendi akademik birimlerinin fiziki, idari ve akademik yapısı ile ilgili bilgi aldı. Dekan ve müdürlerin yeni döneme ilişkin talep ve önerilerini dinleyen Rektör Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde verilen mesajları üniversite yöneticilerine aktardı.

"Üniversiteler şehirler için önemli bir değer ve motor gücüdür"

Rektör Karaman, üniversitelerin şehirler için önemli bir değer ve motor gücü olduğunu vurgulayarak, "Üniversite, en nitelikli insanların olduğu kurumlardır. Dolayısıyla da üniversite her açıdan kaliteli ve nitelikli iş yapmalıdır. Topluma yaptıklarıyla örnek olmalıdır. Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet uygulamaları olmak üzere üç önemli görevi vardır. Bu üç alanda da kaliteyi önemsemeli ve artırmalıyız. Yeni dönemde üniversitemizin öncelikleri, kalite, akreditasyon ve uluslararasılaşma olmalıdır" dedi.

Rektör Karaman, konuşmasının devamında dekan ve müdürlere tavsiyelerde bulunarak, "Birim yöneticileri olarak birimlerinize tam hakim olmalı ve eğitim öğretim süreçleri ile bölüm ve birim bazlı akademik üretimi takip etmelisiniz. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Projesi ve patent sayısı ile indeksli yayın sayılarını artırmalıyız. Ayrıca öğrencilerimizi akademik gelişimleri için önemli olan 2209 TÜBİTAK projelerine yönlendirmeliyiz" diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedeflerini paylaşan Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak yöneticilere başarılar diledi.