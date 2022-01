KMÜ radyo ve televizyonu için ilk adım atıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) önümüzdeki süreçte kurulması planlanan radyo ve televizyon yayınları için ilk adımı attı.

KMÜ’nün gelecek dönem projeleri arasında yer alan radyo ve televizyon kurulması hedefi için Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulan kayıt, kurgu ve yayın atölyesinde deneme yayınları başladı. Üniversitede düzenlenen faaliyetlerin haberleştirildiği ve her yıl ortalama 500 haberin hazırlanarak ildeki basın kuruluşları ile paylaşıldığı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, yeni dönemde daha zengin haber içeriği ve görsel destekli bültenlerle üniversite ile ilgili bilgi paylaşımlarını sürdürecek.

“Üniversitemizin elde edeceği her kazanım Karaman için bir artıdır”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, yeni hazırlanan ve ilk deneme yayınını yapan kayıt, kurgu ve yayın atölyesinin hayırlı olmasını dileyerek, “Üniversitemiz her şeyin en iyisini hak eden ve ilimizin kalkınmasında önemli bir sorumluluk üstlenen güzide kurumlarımızdan birisidir. Üniversitemizde yapılacak her iş, elde edilecek her başarı ve kazanım Karaman için bir artıdır. Üniversitemizin gelecek dönem hedefleri arasında yer alan İletişim Fakültesi kurulmasının yanı sıra iletişimle ilgili bölüm ve programların açılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Yeni kurulan atölyemiz de bu amacımız için altyapı oluşturan bir gayretin ürünüdür. Gerek Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz gerekse Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya Bölümümüz bizim bu hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz teorik bilgi ve pratik bilgiyi barındıran birimlerimizdir. Yeni Medya Bölümünün akademik personelinin teorik bilgisi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz idari personelinin pratik bilgisi ile KMÜ Televizyonu ve Radyosu için emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bu hedefin ilk meyvesi olan kayıt, kurgu ve yayın atölyesinin başarılı işlere imza atmasını temenni ediyor, tüm ekibimizi yürekten kutluyorum” dedi.