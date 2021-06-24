KMÜ ile Türk Kızılayı arasında iş birliği protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Türk Kızılayı Karaman Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Namık Ak ile Türk Kızılayı Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma’nın yanı sıra Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sefa Usta da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Namık Ak ile Türk Kızılay Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma’nın imzasıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında akademik, kültürel ve sosyal konular ile sağlık ve insani yardım konularında dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere toplumun direncini yükseltecek çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Beş yıl geçerli olacak olan protokol ile topluma yönelik hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için karşılıklı veri alışverişinin ve bilgilendirmenin sağlanması, ayrıca diğer kamu kurumları, özel ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine gidilmesi ve ortak çalışma yapılabilmesi ortak yükümlülükler olarak belirlendi.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Rektör Namık Ak, "Türk Kızılayı ile imzalamış olduğumuz protokol, üniversitemizin özellikle toplumsal sorumluluk faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmesi adına son derece sevindirici. Dünyanın en önemli yardım kuruluşlarından birisi olan Türk Kızılayı ile ortak çalışmalar yapmak, başta şehrimiz sakinlerine olmak üzere ülkemizin ve dünyanın herhangi bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak paha biçilmez önemde bir girişimdir. Protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.