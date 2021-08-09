KMÜ ile KGTÜ arasında işbirliği protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş’ün imzasıyla yürürlüğe giren protokol; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasındaki iş birliğini özendirmek, ilişkileri desteklemek, karşılıklı öğretim üyesi görevlendirmek ve ortak AR-GE çalışmaları yürütmek gibi amaçlar taşıyor. Protokol kapsamında, bilimsel sorunlara çözüm bulma amacıyla kurumlar arasında karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, eğitim-öğretim ve araştırmalar için kitap ve yayınların değişimi, Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve Ar-Ge iş birliklerinin yapılması, lisansüstü öğrencilere akademik danışmanlık ve eş danışmanlıkların yürütülmesi, ortak müfredat faaliyetleri, bilimsel ve teknik geziler ile yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları, tanıtım programları, kültür, sanat ve spor alanlarında ortak çalışmalar, projeler, yarışmalar ve festivaller yapılması öngörülüyor.

3 yıl geçerli olacak protokolün ardından Rektör Namık Ak ve Rektör Cumhur Çökmüş, protokolün her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunarak bölgesel kalkınmada bilimsel ve akademik iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz’ın da hazır bulunduğu protokol imza töreni, hediye takdimlerinin ardından sona erdi.