Kazım Karabekir Paşa Karaman’da anıldı

Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 74. yılında ismini taşıyan Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde düzenle törenle anıldı.

Kazım Karabekir Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrıkçı, Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, kurum müdürleri, Kazım Karabekir Paşa’nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir Paşa’nın ailesi anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla anma programı sona erdi.