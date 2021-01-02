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Kaymakam Çelik, kısıtlama günlerinde yaşlıları ve engelli vatandaşları unutmadı

Karaman’ın Başyayla Kaymakamı Koray Çelik, 80 saatlik kısıtlama günlerinde 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları unutmadı.

KARAMAN 02.01.2021, 13:58
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Kaymakam Çelik, kısıtlama günlerinde yaşlıları ve engelli vatandaşları unutmadı

Karaman’ın Başyayla Kaymakamı Koray Çelik, 80 saatlik kısıtlama günlerinde 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları unutmadı.

Kısıtlama günlerinde Başyayla Kaymakamı Koray Çelik ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ziyaret etti, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda destek oldu. Vefa Sosyal Destek Grupları (VSDG) ekipleri ile birlikte hane ziyaretleri gerçekleştiren kaymakam Çelik, erzak ihtiyaçları ile birlikte vatandaşların sağlık durumlarını ve diğer ihtiyaçlarını sordu, köy ve mahalle muhtarlarından haneler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çelik, "Vefa Sosyal Destek Grupları ile 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların ihtiyaçlarının giderilmesi bizim bir görevimizdir. Vefa Sosyal Destek Grubumuz, belediyemiz ve muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde elimizden geldiğince 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bilinmelidir ki,Covid-19 aynı risklilikle devam etmektedir. Hastalık tehlikesinin hafiflediği veya geçtiği gibi düşüncelere kapılanmamalıdır. Maske, temizlik ve sosyal mesafe hastalıktan korunmak için en önemli 3 yöntemdir. Bir süre daha zorunlu olmadıkça mesafelerimizi koruyalım. Korona virüsün öldürücü bir hastalık olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım’’ dedi.

Sokak hayvanları da unutulmadı

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, gerek kış şartları gerekse de kısıtlama döneminde olunması münasebetiyle yiyeceğe erişimi zorlaşan sokak hayvanlarına Kaymakam Koray Çelik tarafından yem verildi. Başyayla Kaymakamı Koray Çelik’e İlçe Emniyet ve Jandarma ekiplerinden oluşan Hayvan Besleme Grupları ile hayvan severler eşlik etti.

Kaymakam Çelik yaptığı açıklamada; "Bildiğiniz gibi 2020 yılını korona virüs pandemisi ile travmatik bir şekilde geride bıraktık. Bu süreçten insanlığın çok ciddi dersler alarak yoluna devam ettiği bir gerçek. İçişleri Bakanlığımız 2020 yılında pandemi gibi böyle büyük bir sorunla uğraşırken bir yandan da çevre ve hayvanlar konusunda önemli adımlar attı. Örneğin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi gibi alanda uzmanlaşma isteyen hedef adımları attı. Merkezde bu çalışmalar yürütülürken bizler de bakanlığımızın amaçlarını ve doğaya verdiği önemi hem kurumsal hem de bireysel bazda yerine getirmek için uğraşıyoruz. Hayvanlar Anadolu’da Allah’ın dilsiz kulları olarak tabir edilir. Bizler yaşlı, engelli gibi pek çok dezavantajlı gruba sahip çıktığımız kadar Allah’ın dilsiz bu kullarına da bu dönemde sahip çıkmakla mükellefiz. İnsanların sokak ile olan bağlantısı mecburen azaldığı için sokak hayvanlarının da doğada yaşam alanı tamamen kendi çabalarına kalmış durumda. Tabi bir de kış şartlarını göz önünde bulunduralım. Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Hayvan Besleme Grubu ile sosyal sorumluluk görevimizi mümkün olduğu kadar yerine getirmek için uğraşıyoruz’’ dedi.
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