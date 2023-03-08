Karamanlı üreticiler, yabancı uyruklu çoban ve tarım işçileri için sabit maaş düzenlemesi istiyor

Karamanlı üreticiler, yabancı uyruklu çoban ve tarım işçileri için sabit maaş düzenlemesi yapılmasını istiyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tarımsal üretim sezonunun başlamasıyla sektörde istihdam edilen yabancı uyruklu tarım işçileri ve çobanların yüksek ücret talebinde bulunduğunu söyledi. Bayram, tarımsal üretim yaparak işçi çalıştıran işletmeler ile üreticiler bu ücret ve taleplerin altından kalkılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Özellikle gençlerin tarımdan uzaklaştığı ve kırsalda yaşamak istemediği bölgelerde tarımsal üretim ile hayvancılık sektörünün neredeyse yüzde 90’ında yabancı uyruklu işçiler çalışıyor. Bugün bir yabancı uyruklu çobanın üreticiden istediği aylık maaş 12 ila 15 bin lira arasındadır. Buna yaklaşık 7 bin lira da masraf eklenince bu rakam 20 bin lirayı geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda bu işçiler aylığı 300-400 dolar civarında paraya çalışıyordu. Şimdi ise üreticilerden afaki rakamlar talep etmeye başlamışlardır. Şu an kırsaldaki sorunlar, altyapı sıkıntıları gibi pek çok faktörden dolayı üreticiler çalıştıracak yerli işçi bulamıyor. Son yıllarda ülkemize göçmen olarak gelen yabancı uyruklu bu kişiler tarım ve sanayi sektörü olmak üzere işçi açığına büyük katkı sağlamıştır. Fakat bu işçiler genel olarak resmi bir statüde çalıştırılamadığı için kayıt dışı çalışmalardan dolayı ülkemizde belirlenen asgari ücret ve kalifiye elemanlara verilen ücretler gibi yasal bir maaş verme şansı oluşmamıştır. Özellikle ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler sonrası artan maaş zamları nedeniyle yabancı uyruklu tarım işçileri de işverenlerden keyfi maaş masrafı kabul edilemez rakamlara ulaşmıştır" dedi.

Bayram, illerde çalışan yabancı uyruklu işçilerin çalıştırılması ve ücretlerin ülkemizde uygulanan maaşlar göz önüne alınarak bir ücret belirlenmesi gerekmektedir diyerek, "Özellikle tarım takviminin başladığı şu günlerde bu sorun tüm işçi çalıştıran üreticilerimizi mağdur etmektedir. Acilen bu konuda çalışmalar yapılarak resmiyet kazandırılması üretimin devamı için büyük önem arz etmektedir. Bu sorunlar ülkemizde kalıcı bir planlama temelinde çözülmezse gelecekte hem çalışma barışı ve hem de işgücü bulma açısından önemli sorunlar ortaya çıkabilecektir" diye konuştu.

"Kendi vatandaşımız askeri ücretle çalışırken, yabancılar bunun iki katını istiyor"

İlde tarım ve hayvancılık sektöründe yaklaşık 2 bin yabancı uyruklu kişinin çalıştığını belirten Karaman Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, "Karaman’da tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçilerle ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Kendi vatandaşımız askeri ücretle çalışırken, yabancı uyruklu işçiler 15 bin liradan aşağı çalışmıyor. Bu durumdan üreticilerimizin tamamı mağdur. Sorunun ülke genelinde belirlenecek olan bir fiyatla çözülmesini istiyoruz. Yaşanan sorunun sadece Karaman’da çözülürse bu olmaz. Ülke genelinde çözülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.