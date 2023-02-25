Karamanlı hayırseverden depremzede öğrencilere eğitim desteği

Karamanlı hayırsever iş adamı Hüseyin Özkaya, depremden etkilenerek Karaman’a gelen öğrenciler için eğitim desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası yaşlısından gencine, öğrencisinden iş adamlarına kadar Türkiye’nin dört bir tarafından her yaştan her meslek grubundan bölgeye yardımlar devam ediyor. Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Karaman tek yürek olarak afetzedelere yardım için adeta seferber oldu. Yaşanan olaylara kayıtsız kalmayan Karamanlı hayırsever iş adamı Hüseyin Özkaya da eğitime sağladığı destekle afetzede öğrencilerin yüzünü güldürdü. Özkaya depremden etkilenerek Karaman’a gelen öğrencilerin ilk etapta 250 adet çanta ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladı. Gelen öğrencilerin sayısının artmasıyla birlikte Özkaya, öğrencilere 750 adet daha çanta ve kırtasiye malzemesi bağışladı. Malzemelerin tasnifi ve organize edilmesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi aktif görev aldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, “11 şehrimizde yaşanan yıkıcı depremlerin ardından necip milletimiz birlik ve beraberlik bilinciyle hemen harekete geçti. Bölgede yapılan yardımlar kadar şehrimizde de kimi vatandaşımız boştaki evi ile kimi vatandaşımız da evindeki eşyasını paylaşarak depremde evini, eşyasını, işini kaybeden afetzedelere kucak açtı ve açmaya devam ediyor. Her birimiz elinden geldiği nispette yardımlarda bulunuyor. Karamanlı hayırsever iş insanları da gerek nakdi gerekse ayni yardımlarla büyük desteklerde bulundu. Her bir yardımları için öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, personellerimize ve hayırsever tüm Karamanlılara teşekkür ediyoruz” dedi.