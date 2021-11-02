Karamanlı gençler Çanakkale’yi gezdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi üyesi gençler, düzenlenen gezi ile Çanakkale’yi gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği “Çanakkale Milli Mücadele Gençlik Kampı” kapsamında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezine üye gençlere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi. Gençlik Merkezine üye 45 erkek öğrencinin katıldığı gezide gençler ’Çanakkale Geçilmez’ ruhunu bir kez daha görsel olarak yaşama imkanı buldu. Gençlik liderleri eşliğinde 2 gün süren gezi programında gençler ilk gün Troya Antik Kenti, Troya Müzesi ve Aynalı Çarşı’yı gezme imkanı buldu. Gezi programının ikinci gününde ise Kilitbahir, 1915 Hilal-i Ahmer Müzesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi (Simülasyon), Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve 57. Piyade Alayı Şehitliğini ziyaret eden gençler, Çanakkale şehitleri için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Çanakkale Milli Mücadele Gençlik Kampı” 5-8 Kasım tarihleri arasında kız öğrencilere yönelik düzenlenecek gezi programı ile devam edeceği bildirildi.