Karamanlı 440 öğrenci düzenlenen deniz kampından döndü

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde yaşayan gençlere yönelik düzenlediği Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı sona erdi.

Ermenek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen deniz kampı, erkek ve kız öğrenciler için iki farklı tarihte düzenlendi. Toplamda 440 öğrencinin katıldığı ve 3 gece 4 gün süren kampta öğrenciler çeşitli sosyal etkinliklerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle hem eğlendiler hem öğrendi. Kampta güne sabah sporuyla başlayan öğrenciler kahvaltı sonrası voleybol, basketbol, masa tenisi, dart, okçuluk, akıl oyunları, satranç ve el sanatları gibi alanlarda aktiviteler gerçekleştirdi. Boş vakitlerinde ise kampta bulunan dinlenme alanlarında arkadaşlarıyla sohbet eden öğrenciler kamptan anılarla ayrıldı. Öğrenciler ayrıca, düzenlenen gezi programlarıyla akranlarıyla tanışmaları, yeni dostluklar edinmeleri ve kaynaşmalarının yanı sıra Mersin’in Silifke ilçesinde doğal ve tarihi güzellikleri tanıma fırsatı buldu.

Eğlenceli bir kamp deneyimi yaşadıklarını ve 4 gün boyunca bir birinden eğlenceli aktivitelerle unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadıklarını belirten öğrenciler, kamp süresince yeni arkadaşlıklar edinerek, düzenlenen etkinliklerle hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini ifade etti. Öğrenciler, kendileri için organize edilen kampta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlerin yüzlerindeki tebessümün ve mutluluğun yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Gençlerimizin pandemi döneminden sonra eğlenmesi, rahatlaması, güzel arkadaşlıklar kurması amacıyla böyle bir kamp düzenledik. Gençlerimiz bizim için her zaman çok değerli. İnşallah ilerleyen tarihlerde de düzenleyeceğimiz etkinliklerle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.