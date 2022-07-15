Karamanlı 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Karamanlı 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın, Kazımkarabekir ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve beraberindekiler ilk olarak şehir mezarlığındaki Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra il protokolü hep birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan Muhammed Yalçın’ın Kazımkarabekir ilçesinde yaşayan ailesini evinde ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından Vali Akkoyun ve beraberindekiler şehit Muhammed Yalçın’ın mezarına gitti. Şehit Yalçın’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından 15 Temmuz akşamı gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında vatanın bekası, milletin birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm vatandaşlar için dualar edildi.

Buradaki programa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Samet Asiltürk, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcıları, Kâzımkarabekir ilçesi Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Kâzımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, kurum müdürleri ve AK Parti Karaman İl Başkan Vekili Osman Aydın ile gaziler de katıldı.