Karaman’ın Taşkale halısı MEVKA desteği ile tanıtılacak

Karaman’da Taşkale Halısı Araştırma Projesi’nin sözleşmesi imzalandı.

Karaman’da Taşkale halısı Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın da katılımıyla MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş tarafından imzalandı. MEVKA desteği ile hayata geçirilecek olan proje ile Karaman’ın Taşkale köyünde unutulmaya yüz tutmuş bir değer olan Taşkale halısının ayrıntılı olarak araştırılarak yeniden katma değerli bir ürün haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, “Şehrimiz, köklü tarihi ve dini yapısı, eşsiz kültür ve turizm varlıkları ile Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden biridir. Hangi yöresine dokunsanız sizlere mutlaka bir değer ve bir hikaye sunar. Tarihi Taşkale halısı da bunlardan birisidir. Özellikle son yıllarda dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de bir bölgeye ait değerler taşıyan ve kendine has özellikleri, standardı, yapılış şekli olan ürünlere rağbetin arttığı hepimizin malumudur. Bu noktada, bu tarihi ve kültürel varlıkların ulusal ve uluslararası alanda tanıtımın yapılarak bir marka değeri oluşturulması hem bu ürünlerin üreticilerine hem de bölge halkına büyük katkılar sağlayacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen bu projeyi Taşkale halısına hak ettiği değeri kazandıracak olması açısından son derece önemsediğimi ifade ederek, projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.