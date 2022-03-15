Karaman’ın Ermenek ilçesinde “Kur’an Ziyafeti” programı düzenlendi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, “Kur’an Ziyafeti” programı düzenledi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü nedeniyle Ermenek Müftülüğü tarafından Hazreti Hamza ve Ahmet Nezahat Keleşoğlu Camisi’nde düzenlenen "Kur’an Ziyafeti" programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Dünya Kur’an okuma birincisi Muhammet Şevki Cemal, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Türkiye Ezanı Güzel Okuma birincisi Mehmet Erarabacı ise Ezan ve salâ okudu. Program, Ermenek Müftülüğünden emekli olan imamlara teşekkür belgelerinin verilmesi ve İlçe Müftüsü Abdullah Özmen’in dua yapması ile sona erdi.

“Daha kapsamlı, daha güzel programlar yapmaya çalışacağız”

Ermenek İlçe Müftüsü Abdullah Özmen, "Müftülüğümüzce düzenlenen programımıza iştirak eden iki önemli misafirimiz var. Birisi Dünya Kur’an-ı Kerimi okuma birincisi Muhammed Şevki Cemal, diğer ise Ezanı Güzel Okuma birincisi Mehmet Erarabacı. İlçemiz Ermenek için çok faydalı bir program oldu. Soğuk havaya rağmen geniş bir katılım oldu. Bu tür programların daha fazla yapılması gerektiği fikrindeyim. Başta Ramazan-ı Şerif ayı olmak üzere, önümüzdeki süreçte daha kapsamlı, daha güzel programlar yapmaya çalışacağız. Bu programa katılan değerli iki misafirimize ve Ahmet Nezahat Keleşoğlu ve Hz. Hamza Camimizi dolduran cemaatimize, özellikle programı organize eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.