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Karaman’da zabıtadan Ramazan denetimi

Karaman Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde denetimlerini arttırarak, ekmek üretimi yapan fırınlarda, maske, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

KARAMAN 12.04.2021, 13:18
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Karaman’da zabıtadan Ramazan denetimi

Karaman Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde denetimlerini arttırarak, ekmek üretimi yapan fırınlarda, maske, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde maske ve temizlik kuralları ile birlikte ekmeklerin gramajları kontrol edildi. Kontroller sonucunda kusurlu görülen işyerleri uyarılırken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği bildirildi.
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