Karaman’da Yunus Emre hatıra parasının tanıtımı yapıldı

Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) tarafından UNESCO’nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı ilan etmesi nedeniyle bastırılacak olan Yunus Emre Hatıra Parasının tanıtımı yapıldı.

Yunus Emre Camisi bahçesinde gerçekleşen tanıtıma Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, KAREV Başkanı Veli Bozkır, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Tanıtımda konuşan KAREV Başkanı Veli Bozkır, Yunus Emre Yılı ilan edilmesinin ardından kalıcı eserler bırakmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bozkır, "Önce ’Hatıra para üzerinde neler olsun?’ bunu değerlendirdik. Tabii ki Yunus Emre Türbesi olmazsa olmaz. Bir diğer unsur Yunus Emre Divanı Karaman nüshasının şehrimize kazandırılması, bu da çok kıymetli. Buna da çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bu müjdeyi de Karaman’ımıza vereceğiz. Yunus Emre Divanı orijinal nüshasını Karaman’ımıza kazandıracağız. Hatıra para konusunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da konuşmasında bu yılın Yunus Emre Yılı olarak ilan edildiğini söyledi.

Yunus Emre için ne yapılsa az diyen Işık, “Sonuçta KAREV tarafından çok güzel bir çalışma ortaya kondu. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan tarafından da almış olduğumuz büyük destekle sonuçta ürettiğimiz bu parayla Karaman’ın gerçekten de Yunus’un şehri olduğunu bir noktada ispat etmiş olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Yunus Emre için ne yapsak yetmez. Bizim bugün yaptıklarımız yarın yapacağımızın teminatıdır. Yarın çok daha güzellerini yapacağımıza inanıyorum. Hiçbir parti gözetmeksizin hep birlikte burada bir arada bulunmamız bunun en güzel göstergesi. Ben bunu bir başlangıç, bir milat olarak görüyorum. "diye konuştu.

(ARD-MD