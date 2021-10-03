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Karaman’da yol çizgisi ve yaya geçidi çalışması

Karaman Belediyesinin kent genelindeki cadde ve bulvarlarda başlattığı yaya geçidi ve yol çizgisi çalışmaları sürüyor.

KARAMAN 03.10.2021, 12:52
Karaman’da yol çizgisi ve yaya geçidi çalışması

Karaman Belediyesinin kent genelindeki cadde ve bulvarlarda başlattığı yaya geçidi ve yol çizgisi çalışmaları sürüyor.

Karaman Belediyesinin trafik ve yaya güvenliğine yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında yeni yapılan ve mevcut olan yollarda yaya geçidi, yol çizgisi ve trafik uyarı levhası çalışmaları gerçekleştiriyor. Trafiği aksatmamak adına gece çalışan ekipler, Atatürk Bulvarı, Zeytin Dalı Bulvarı, Kenzi Caddesi, Ahmet Yesevi Caddesi, Ömer Halis Demir Caddesi, Ahi Evran Caddesi, İbrahim Öktem Caddesi, Halil Cin Caddesi ve Şehit Hamza Çetin Caddesi’nde fark edilirliği yüksek ve aşınmaya dayanıklı termo plastik boya ile yol çizgisi çalışması yapıyor. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut yol çizgileri yeniden çizilirken, yaya geçitleri ve hız kesici kasisler planlama doğrultusunda yeniden boyanıyor. Ayrıca birçok noktaya da trafik uyarı levhaları yerleştiriliyor. Bu çalışmayla birlikte, trafikte yayalar ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yol çizgisi ve yaya geçitleri daha görünür hale getirilmiş oluyor. Çalışmalar ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edecek.

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