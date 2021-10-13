Karaman’da yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Karaman’da 2021 yılının son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı. Kentteki kamu yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili sunumların yapılması ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirecek konular görüşüldü.

Toplantıda, 2021 yılındaki mahalli idarelerin yatırımlarıyla birlikte üzerinde çalışılan 252 projenin 4 milyar 715 milyon 435 bin 888 lira tutarında olduğu belirtildi. 2021 yılı harcamasının 449 milyon 653 bin 390 lira olduğu ifade edilen toplantıda, projelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 66 olarak gerçekleştiği, 104 projenin tamamlandığı ve 115 projenin ise devam ettiği kaydedildi.