Karaman’da yıldızlar dart turnuvası sona erdi

Karaman’da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen okullararası yıldızlar dart il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okul sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen okullar arası yıldızlar dart il birinciliği müsabakaları 10 okuldan 54 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda 2 gün süren müsabakalarda kategorilerinde dereceye giren takımlar ise Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil etmeye hak kazandı.

Bir birinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan müsabakalar sonunda kızlarda Karaman 100. Yıl Ortaokulu birinci, Mumine Hatun Ortaokulu ikinci, Özel Babaoğlu Ortaokulu üçüncü, Yavuz Selim Ortaokulu dördüncü olurken, erkekler Karaman 100. Yıl Ortaokulu birinci, Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kılbasan Ortaokulu üçüncü, Yunus Emre Ortaokulu dördüncü oldu. Müsabakalarda erkeklerde ve kızlarda il birincisi olma başarısı gösteren Karaman 100. Yıl Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarken, Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil etmeye hak kazanan takım oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar ise düzenlenen törenle verildi.